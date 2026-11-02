விவசாயிகளுக்கு சிறப்பு முகாம்

UPDATED : நவ 02, 2026 07:21 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:17 PM
குடிமங்கலம்: குடிமங்கலத்தில், பட்டு விவசாயிகளுக்கான தொழில்நுட்ப ஆலோசனை முகாம், மத்திய பட்டு வாரியம் மற்றும் பட்டு வளர்ச்சித்துறை சார்பில் நடந்தது.
பட்டு விவசாயி அம்சவேணி புழு வளர்ப்பு மனையில் நடந்த முகாமில், பட்டு வளர்ச்சித்துறை உடுமலை உதவி இயக்குனர் திலகவதி தலைமை வகித்தார்.
‘எல்–நினோ’ தோற்றம் மற்றும் விளைவுகள் குறித்து விஞ்ஞானி மோகன்ராஜ்; வறட்சிக்காலத்தில் பட்டுப்புழு வளர்ப்பு குறித்து விஞ்ஞானி வாணிசந்திரன்; நிலத்தடி நீரின் தரம் மற்றும் பட்டுப்புழு வளர்ப்பு குறித்து விஞ்ஞானிகள் சாரதா, கோபி பேசினர்.
மழை மற்றும் குளிர்கால பட்டுப்புழு வளர்ப்பு குறித்து ஞானகுமார் டேனியல் பேசினார். இயற்கை விவசாய முறைகள் குறித்து, பட்டு விவசாயி முத்துக்குமார் பேசினார். குடிமங்கலம் சுற்றுப்பகுதி விவசாயிகள் பங்கேற்றனர்.