UPDATED : அக் 11, 2026 04:29 PM
ADDED : அக் 11, 2026 04:26 PM
வால்பாறை: வால்பாறை மலைப்பகுதியில், 70 ஓட்டுச்சாவடிகளில் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க சிறப்பு முகாம் நடந்தது.
தேர்தல் கமிஷன் அறிவுறுத்தலின் படி, எஸ்.ஐ.ஆர்., நிறைவடைந்துள்ள மாநிலங்களில், 18 வயது பூர்த்தியடைந்து, வாக்காளர்களாக தகுதி பெற்றவர்கள், முதன் முறை வாக்காளர்கள், எஸ்.ஐ.ஆர்.,பட்டியலில் விடுபட்டவர்கள் பெயரை, வாக்காளர் பட்டியலில் மீண்டும் சேர்க்கும் வகையில் சிறப்பு முகாம் நடந்தது.
வால்பாறை தொகுதிக்கு உட்பட்ட மேல்பகுதியில், மொத்தம், 70 ஓட்டுச்சாவடிகள் உள்ளன. இந்த ஓட்டுச்சாவடிளில் வாக்காளர்களுக்கான சிறப்பு முகாம் நடந்தது.
வால்பாறை அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் நடந்த முகாமை, நகராட்சி கமிஷனர் வெங்கடலட்சுமணன், பொறியாளர் ஆறுமுகம் ஆகியோர் துவக்கி வைத்தனர். முகாமில், புதிய வாக்காளர்கள் பெயர் சேர்த்தல், முகவரி மாற்றம் உள்ளிட்டவைகளுக்கு ஓட்டுச்சாவடி நிலைய அலுவலர்களிடம் விண்ணப்பம் அளித்தனர்.