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ADDED : நவ 17, 2026 10:40 PM
கருமத்தம்பட்டி:
சூலூர் வட்டார வேளாண்துறை சார்பில், விவசாயிகளுக்கு தனி அடையாள எண் வழங்கும் பணி நடக்கிறது.
ஏற்கனவே அடையாள எண் பெற்ற விவசாயிகள், முகவரி, பெயர் மாற்றம் மற்றும் விடுபட்ட சர்வே எண்களை சேர்த்தல் உள்ளிட்ட திருத்தங்களை செய்ய நான்கு இடங்களில் சிறப்பு முகாம் நடக்க உள்ளன.
காடுவெட்டி பாளையம் ஊராட்சியில், நவ., 21லும், பதுவம்பள்ளி ஊராட்சியில் இன்றும், நவ., 24 ம் தேதியும் முகாம் நடக்கிறது. கிட்டாம் பாளையம் ஊராட்சி அலுவலகத்தில், நாளையும், நவ., 23 அன்றும், மோப்பிரிபாளையத்தில், நவ., 20ம் தேதியும் முகாம் நடக்கிறது. விவசாயிகள் பங்கேற்று பயனடையலாம்.
உழவர் அடையாள எண் இருந்தால் மட்டுமே, பயிர் கடன்கள், விவசாய நலத்திட்டங்கள் மற்றும் உரம் வழங்க வேண்டும் என்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
அதனால் விவசாயிகள் தவறாமல் முகாமில் பங்கேற்க வேளாண் துறை அழைப்பு விடுத்துள்ளது.