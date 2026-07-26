ரேஷன் கார்டுக்கு ரேகை பதிவு பள்ளிகளில் 31 வரை சிறப்பு முகாம்
ரேஷன் கார்டுக்கு ரேகை பதிவு பள்ளிகளில் 31 வரை சிறப்பு முகாம்
ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:21 AM
கோவை: ரேஷன் கார்டுதாரர் இ--கே.ஒய்.சி., விரல்ரேகை பதிவு மற்றும் ஆதார் விவரங்களை புதுப்பிக்க பள்ளிகள் மற்றும் ஆதார் சேவை மையங்களில்,31ம் தேதி வரை சிறப்பு முகாம் நடக்கிறது.
மாவட்டத்தில் இதுவரை 89.96 சதவீத இ--கே.ஒய்.சி. பதிவுகள் முடிந்துள்ளன. மீதி 3.25 லட்சம் ரேஷன் கார்டுதாரர்களையும் பதிவு செய்ய இந்த நடவடிக்கை.
இதுவரை இ--கே.ஒய்.சி. செய்யாதவர்கள், அருகிலுள்ள ரேஷன் கடைக்கு சென்று 31ம் தேதிக்குள் விரல்ரேகை பதிவு செய்ய வேண்டும்.
சிலருக்கு ஆதார் கார்டு இல்லாததாலும், புதுப்பிக்காமல் இருப்பதாலும் இ--கே.ஒய்.சி. செய்வதில் தாமதம் ஏற்படுகிறது. இதற்காக சிறப்பு ஆதார் முகாம்கள் நடத்தவும் அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
ரேஷன் கார்டில் கைரேகை பதிவு செய்யாதவர்களுக்காக, அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளி மாணவர்களின் பள்ளி வேலை நேரத்தின் கடைசி ஒரு மணி நேரத்தில் சிறப்பு முகாம் நடத்த உள்ளனர்.