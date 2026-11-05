'விறுவிறு' விற்பனையில் சிறப்பு மளிகை தொகுப்பு

UPDATED : நவ 04, 2026 08:52 PM
ADDED : நவ 04, 2026 08:47 PM
அன்னூர்: தீபாவளியை முன்னிட்டு, மலிவு விலை சிறப்பு மளிகை தொகுப்பு 'விறுவிறு' என, விற்பனையாகிறது.
தீபாவளியை முன்னிட்டு, பொதுமக்களுக்கு மலிவு விலையில், 10 அத்தியாவசிய பொருட்கள் அடங்கிய சிறப்பு மளிகை தொகுப்பு, 200 ரூபாய்க்கு கூட்டுறவு விற்பனை நிலையங்கள் வாயிலாக விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அன்னூர் கூட்டுறவு பண்டக சாலையில், கடந்த 1ம் தேதி, சிறப்பு மளிகை தொகுப்பு விற்பனை துவங்கியது. கடலை பருப்பு, பாசிப்பருப்பு, மிளகாய், தனியா, பூண்டு, புளி, கடுகு, உடைத்த உளுந்தம் பருப்பு, சீரகம், சோம்பு ஆகியவை அடங்கிய தொகுப்பு 200 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது.
அன்னூர் கூட்டுறவு பண்டகசாலைக்கு 800 தொகுப்புகள் வழங்கப்பட்டன. இதில் நான்கு நாட்களில் 500 தொகுப்பு விற்பனையானது. 300 தொகுப்புகள் மட்டுமே தற்போது இருப்பு உள்ளது. பலரும் தொகுப்புகளை வாங்கி சென்றனர்.