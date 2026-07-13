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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/﻿ காசோலை வழக்கில் தீர்வு காண வரும் 18ல் சிறப்பு 'லோக்அதாலத்'

﻿ காசோலை வழக்கில் தீர்வு காண வரும் 18ல் சிறப்பு 'லோக்அதாலத்'

﻿ காசோலை வழக்கில் தீர்வு காண வரும் 18ல் சிறப்பு 'லோக்அதாலத்'

ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:32 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:32 AM

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கோவை: கோவை மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு சார்பில், கோவை ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகம் மற்றும் மேட்டுப்பாளையம், பொள்ளாச்சி, வால்பாறை, மதுக்கரை, சூலுார், அன்னுார் ஆகிய நீதிமன்ற வளாகத்தில் வரும் 18ல் சிறப்பு 'லோக்அதாலத்' விசாரணை நடக்கிறது.

லோக்அதாலத் முன்பாக சமரசமாக முடிக்கப்படும் வழக்குகளுக்கு மேல்முறையீடு கிடையாது. சமரசம் செய்யப்படும் வழக்குகளில் ஏற்கனவே செலுத்தப்பட்ட நீதிமன்ற கட்டணம் முழுமையாக திருப்பித்தரப்படுகிறது.

காசோலை வழக்குகள் நிலுவை இருக்கும் பட்சத்தில் சட்ட ரீதியாக சமரச தீர்வு காண விரும்புவோருக்கு, சட்டப்பணிகள்ஆணைக் குழுவில் சிறப்பு அமர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு உள்ளது.

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