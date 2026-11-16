பழங்குடியின மக்களுக்கு சிறப்பு மருத்துவ முகாம்

UPDATED : நவ 15, 2026 05:56 PM
ADDED : நவ 15, 2026 05:54 PM
வால்பாறை: பரமன்கடவு செட்டில்மெண்ட் பகுதியில், பழங்குடியின மக்களுக்கான சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடந்தது.
வால்பாறை அடுத்துள்ள முடீஸ் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தின் சார்பில், பரமன்கடவு செட்டில்மெண்ட் பகுதியில் வசிக்கும் பழங்குடியின மக்களுக்கான சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடந்தது.
வட்டார மருத்துவ அலுவலர் பாபுலட்சுமணன் தலைமையில் டாக்டர் கார்த்திக்ராஜா முகாமை துவக்கி வைத்தார். மூன்று மூங்கில் காடுகளை கடந்து நடந்து சென்று, மருத்துவ குழுவினர் பழங்குடியின மக்களுக்கு சிகிச்சை அளித்தனர்.
முகாமில் உயர் ரத்த அழுத்தம், வாய்ப்புற்றுநோய், மார்பக புற்றுநோய் பரிசோதனை, ரத்தசோகை, சர்க்கரை நோய் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான நோய்களுக்காக சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு, மருந்து, மாத்திரைகளும் வழங்கப்பட்டன.
முகாமில், 50 க்கும் மேற்பட்ட பழங்குடியின மக்கள் கலந்து கொண்டனர். சிறப்பு மருத்துவ முகாமில் சுகதாரஆய்வாளர்கள் திருமலை, துரைப்பாண்டி, கிராம சுகதார செவிலியர்கள் முனியம்மாள், துர்க்கா, மூகாம்பிகை உட்பட பலர் பங்கேற்னர்.