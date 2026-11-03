கல்லறை தோட்டத்தில் சிறப்பு பிரார்த்தனை

ADDED : நவ 02, 2026 07:21 PM
பொள்ளாச்சி: கல்லறை திருநாளையொட்டி, கல்லறை தோட்டத்தில், மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி கிறிஸ்தவர்கள் பிரார்த்தனை செய்தனர்.
கிறிஸ்தவர்கள் இறந்தவர்களை நினைவு கூறும் வகையில் ஆண்டு தோறும் நவ., 2 ம் தேதி கல்லறைகளை சுத்தம் செய்து, வர்ணம் பூசி, கல்லறை திருநாளில்நாள் வழிபாடு செய்கின்றனர்.
கல்லறை தோட்டத்தில், அவர்களது நினைவிடங்களை மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி பிரார்த்தனை செய்கின்றனர்.
பொள்ளாச்சி பாலக்காடு ரோட்டிலுள்ள, புனிய லுார்து அன்னை ஆர்.சி., கல்லறை தோட்டத்தில், இன்று (நவ.,2) சிறப்பு பிரார்த்தனை வழிபாடு நடந்தது. கிறிஸ்தவ குடும்பத்தினர், உறவினர், நண்பர்கள் அனைவரும் கல்லறை தோட்டத்தை அலங்கரித்து, பூமாலை அணிவித்து, மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி சிறப்பு பிரார்த்னை செய்தனர்.
* வால்பாறை துாய இருதய ஆலய கல்லறை தோட்டத்தில் ஆலயபங்கு தந்தை ஜெகன்ஆண்டனி தலைமையில் திருப்பலி பூஜைகள் நடந்தன.
இதே போல், ரொட்டிக்கடையில் புனிதவனத்துசின்னப்பர் ஆலயம், புனித அந்தோணியார் ஆலய பங்கு கல்லறை தோட்டத்தில் பங்குதந்தையர் தலைமையில் சிறப்பு ஜெபவழிபாடு நடந்தது.