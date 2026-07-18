/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ அம்மன் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு
ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:11 AM
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கோவை: ஆடி மாதப் பிறப்பு மற்றும் ஆடி முதல் வெள்ளிக்கிழமையை முன்னிட்டு, கோவையில் உள்ள அம்மன் கோவில்களில் சிறப்பு பூஜைகளும், விசேஷ அபிஷேகங்களும் நடந்தன. அதிகாலை முதலே பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து அம்மனை தரிசித்தனர்.
அம்மன் கோவில்களில் நாள் முழுவதும் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதியது. வழிபாட்டில் பங்கேற்ற பக்தர்களுக்கு கூழ், பொங்கல், தாலிச் சரடு, குங்குமம், வளையல் உள்ளிட்ட பிரசாதங்கள் வழங்கப்பட்டன.
(படங்கள் 6ம் பக்கம்)