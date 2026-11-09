/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ஏ.வி.பி. பள்ளியில் விளையாட்டு விழா
UPDATED : நவ 06, 2026 07:21 PM
ADDED : நவ 06, 2026 02:14 PM
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கோவை: தெக்குப்பாளையம் ஏ.வி.பி. மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியில் விளையாட்டு விழா நடந்தது. விழாவை ஏ.வி.பி. அறங்காவலர் ஜெயசோழன், ராஜவேலு, தாளாளர் பூங்குழலி, முதல்வர் ஜெயலட்சுமி ஆகியோர் விழாவை துவங்கி வைத்தனர்.
சிறப்பு விருந்தினர்களது உரையில், மாணவர்களின் உடல் நலத்துக்குகும், மனஉறுதிக்கும் விளையாட்டு முக்கியம். அனுபவத்தின் மூலம் கற்றுக்கொள்ளும்போது மாணவர்களின் திறமை மற்றும் சிந்தனைத்திறன் மேம்படும் என்றார்.
விழாவில் சிலம்பம், ஏரோபிக் நடனம், யோகா, கராத்தே உள்ளிட்ட கலைநிகழ்ச்சிகளும், மாணவர்களின் குழு ஒற்றுமை மற்றும் விளையாட்டுத் திறனை வெளிப்படுத்தும் தொடர் ஓட்டப்பந்தயமும் நடந்தன. போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ்கள் மற்றும் பதக்கங்கள் வழங்கப்பட்டன.