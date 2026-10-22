/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/சாரதாம்பாள் கோயிலில் நாளை ஸ்ரீ சண்டி யாகம்
UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 07:59 PM
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கோவை: ரேஸ்கோர்ஸ் சாரதாம்பாள் கோயிலில் நாளை காலை 9 மணிக்கு ஸ்ரீ சண்டி யாகம் துவங்குகிறது.
முன்னதாக இன்று காலை 7 மணிக்கு யாகசாலை அமைத்து ஸ்ரீ சண்டிபாராயணத்தை சிவாச்சாரியர்கள் துவங்குகின்றனர். 8 மணிக்கு அஷ்டாவதான சேவையும் மஹா தீபாராதனையும் நடக்கிறது.
தொடர்ந்து சிவாச்சாரியர்களின் வேதபாராயணமும் நடக்கும். நாளை காலை 9 மணிக்கு ஸ்ரீ சண்டியாகம் துவங்கி மதியம் பூர்ணாஹுதி, தசதானம், சுவாசினிபூஜை, குமாரிபூஜை, தம்பதிபூஜை, தீபாராதனை நடக்கிறது.
அக்.,21 காலை 8:15 மணிக்கு வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது என தெரிவித்துள்ளது கோயில் நிர்வாகம்.