ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கல்லுாரியில் 6 நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்தம்
ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கல்லுாரியில் 6 நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்தம்
UPDATED : நவ 14, 2026 07:21 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:16 PM
கோவை: ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா தொழில்நுட்பக் கல்லுாரியில் தொழில்துறை, கல்வி நிறுவன கூட்டாண்மையை வலுப்படுத்தும் வகையில், ஆறு நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
நிகழ்ச்சியில் எஸ்.என்.ஆர். சன்ஸ் அறக்கட்டளை நிர்வாக அறங்காவலர் சுந்தர் ராமகிருஷ்ணன் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றார். அலெய்சா அண்ட் முல்லை அகாடமியா இன்டர்நேஷனல், இன்டாப்ஸ், செல்சாப்ட், டாரஸ் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் சொல்யூஷன்ஸ், தொழில் குளோபல் இன்டர்ன்ஷிப் பிளாட்பார்ம், வில்லேஜ் டெக்னாலஜி ஸ்கூல் (யுமிட்டு ரோபோட்டிக்ஸ்) ஆகிய நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இதன் மூலம் மாணவர்களுக்கு தொழிற்பயிற்சி, திறன் மேம்பாடு, தொழில்துறை சார்ந்த பயிற்சிகள், கூட்டு செயல் திட்டங்கள் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு வாய்ப்புகள் கிடைக்க உள்ளன.
முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கான ‘சக்ஷம்’ கல்வி உதவித்தொகை திட்டத்தின் கீழ், ஒற்றைப் பெற்றோர், கல்வித் தகுதி மற்றும் கிராமப்புறப் பிரிவுகளில் தேர்வு செய்யப்பட்ட மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டது. மேலும், மாநில மற்றும் தேசிய அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்ற 12 மாணவர்களுக்கும் விளையாட்டு உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டது.