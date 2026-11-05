தங்கம், வெள்ளி விற்பனையில் 40 ஆண்டுகளாக ஸ்ரீ சக்தி கோல்டு
தங்கம், வெள்ளி விற்பனையில் 40 ஆண்டுகளாக ஸ்ரீ சக்தி கோல்டு
UPDATED : நவ 04, 2026 05:47 PM
ADDED : நவ 04, 2026 05:43 PM
காந்திபுரம் மூன்றாவது வீதியில் செயல்பட்டு வரும் ஸ்ரீ சக்தி கோல்டு நிறுவனம், 1986-ம் ஆண்டு முதல் தங்க நகை வியாபாரத்தில் அனுபவம் பெற்று, கோவையை தலைமையிடமாகக் கொண்டு தமிழகம் முழுவதும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சேவை செய்து வருகிறது.இந்நிறுவனத்தில் 24 காரட் தங்கக் கட்டிகள், 999 சுத்த வெள்ளிக் கட்டிகள், 916 தங்கக் காசுகள் மற்றும் வெள்ளிக் காசுகள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.
பழைய தங்க நகைகள் சந்தை நிலவரத்துக்கு ஏற்ப கொள்முதல் செய்யப்படுவதுடன், 916 ஹால்மார்க் தரத்திலான பழைய நகைகளும் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.வங்கிகள், நிதி நிறுவனங்களில் அடகு வைக்கப்பட்டுள்ள தங்கம், வைரம், வெள்ளி நகைகசை மீட்டு விலைக்கு வாங்கு கொள்கிறார்கள். தங்கம், வெள்ளி நகைகளுக்கு செய்கூலி, சேதாரம் இல்லை.இலவசமாக தங்கம், வைர நகைகளுக்கு மதிப்பீடு வழங்கப்படும். நகைகள் விற்பது, வாங்குவது குறித்த இலவச ஆலோசனையும் வழங்கப்படுகிறது. விவரங்களுக்கு 99655 33000.