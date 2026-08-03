/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ எஸ்.எஸ்.வி.எம்., வேர்ல்டு பள்ளி விளையாட்டு விழா
ADDED : ஆக 03, 2026 05:32 AM
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சிங்காநல்லுார்: வைகை நகரில் உள்ள எஸ்.எஸ்.வி.எம்., வேர்ல்டு பள்ளியில் 17ம் ஆண்டு விளையாட்டு விழா நடந்தது.
எஸ்.எஸ்.வி.எம்., நிறுவனங்களின் நிர்வாக அறங்காவலர் மணிமேகலை, நிர்வாக செயலாளர் மோகன்தாஸ், முன்னாள் இந்திய டேபிள் டென்னிஸ் சாம்பியன் சரத் கமல் ஆகியோர் மாணவர்களின் அணிவகுப்பை ஏற்றுக்கொண்டனர்.
ஒலிம்பிக் தீபம் ஏற்றிவைத்து சரத் கமல் பேசுகையில், ''விளையாட்டில் சாம்பியனாக மாற அர்ப்பணிப்பு, பொறுமை மற்றும் கடின உழைப்பு தேவை. ஒவ்வொரு உடற்பயிற்சியும், ஒவ்வொரு சவாலும் நம்மை வளரச்செய்கிறது,'' என்றார்.
சிறந்த அணிக்கான பரிசை கேலபக்ஸ் அணியும், உறுதிமொழி, ஒழுக்கத்துக்கான பரிசுகளை பெர்மியன் அணியும் வென்றன. ஒட்டுமொத்த சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை ட்ரயாசிக் அணி வென்றது. பள்ளியின் மூத்த முதல்வர் சுனில்குமார் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.