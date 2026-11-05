கோவையில் தி.மு.க., அலுவலகம் அடிக்கல் நாட்டினார் ஸ்டாலின்
கோவையில் தி.மு.க., அலுவலகம் அடிக்கல் நாட்டினார் ஸ்டாலின்
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:18 PM
கோவை: ஒருங்கிணைந்த கோவை மாவட்ட தி.மு.க., அலுவல கத்திற்கு தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் நேற்று அடிக்கல் நாட்டினார்.
கோவைக்கு நேற்று காலை 11.00 மணிக்கு தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் விமானத்தில் வந்தார். நீலாம்பூர் அருகில் அமையவுள்ள ஒருங்கிணைந்த கோவை மாவட்ட தி.மு.க.,அலுவலக கட்டுமான பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார். இந்த அலுவலகம் 50 சென்ட்டில் 3 தளங்களை கொண்டதாக கட்ட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. கீழ்தளத்தில் திருமண மண்டபமும், முதல் தளத்தில் டைனிங் ஹால், 3ம் தளத்தில் ஒருங்கிணைந்த தி.மு.க., அலுவலகம் அரங்கும் செயல்படும்.
கோவை மண்டல பொறுப் பாளர் செந்தில் பாலாஜி, முன்னாள் அமைச்சர்கள் வேலு, சாமிநாதன், சக்கரபாணி, முத்துசாமி மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர். பின், கோவை காந்திபுரத்தில் பெரியார் அறிவுலகத்தை ஸ்டாலின் பார்வையிட்டார்.
அவர் நிருபர்களிடம் கூறுகையில், ‘‘பெரியார் அறிவுலகத்தை முழுமையடைந்த பிறகு பார்க்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. தி.மு.க., ஆட்சியில் கோட்டூர் புரத்தில் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம், மதுரையில் கருணாநிதி நூற்றாண்டு நூலகம் அமைக்கப்பட்டது.
கோவை பெரியார் நூலகம் பணி தி.மு.க., ஆட்சியிலேயே, 99 சதவீதம் முடிந்துவிட்டது. ஒருவேளைபாதியில் நின்றிருந்தால், இதற்கும் த.வெ.க., அரசு மூடுவிழா நடத்தியிருக்கும்,’’ என்றார்.
சிலைக்கு மரியாதை இல்லை
அறிவுலகம் முன் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஈ.வெ.ரா., சிலைக்கு, ஸ்டாலின் மரியாதை செலுத்தவில்லை. அவருடன் வந்த தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட யாருமே, அந்த சிலையை கண்டுகொள்ளவில்லை.