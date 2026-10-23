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ஸ்டாலின் – பழனிசாமி இன்று ‘ரோடு ஷோ’

ஸ்டாலின் – பழனிசாமி இன்று ‘ரோடு ஷோ’

UPDATED : அக் 02, 2026 12:22 AM

ADDED : அக் 02, 2026 12:18 AM

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UPDATED : அக் 02, 2026 12:22 AM ADDED : அக் 02, 2026 12:18 AM

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தாராபுரம்: தாராபுரம் தி.மு.க., வேட் பாளர் சுகன்யாவை ஆதரித்து, கட்சி தலைவர் ஸ்டா லின், இன்று ரோடு ஷோ மற்றும் பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்கிறார். அ.தி.மு.க., வேட்பாளர் பானுமதியை ஆதரித்து பொதுச்செயலாளர் பழனிசாமியும் இன்று ரோடு ஷோ நடத்துகிறார்.

ஸ்டாலின் நேற்று இரவு கோவைக்கு விமானத்தில் வந்தார். பின், தாராபுரம் அடுத்த கள்ளிமந்தயத்தில்உள்ள முன்னாள் அமைச்சர்சக்கரபாணியின் பண்ணை வீட்டில் இரவு தங்கினார்.

இன்று காலை 10:30 மணிக்கு அமராவதி சிலை யில் இருந்து ரோடு ஷோவை தொடங்கி, பொள்ளாச்சி ரோடு, பெரிய கடை வீதி வழியாக சென்று ஓட்டு சேகரிக்கிறார். மாலை 5:00 மணிக்கு உடுமலை ரோட்டில் மல்லி ரிசார்ட் அருகே நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்கிறார்.

அ.தி.மு.க., பொதுச் செயலர் பழனிசாமி இன்று மாலை 5:00 மணிக்கு தாரா புரம், அலங்கியம் ரோட்டில் இருந்து அண்ணாதுரை சிலை வரை ரோடு ஷோ சென்று ஓட்டு சேகரிக்கிறார்.

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