/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/நவ.4ல் ஸ்டாலின் கோவை வருகை
UPDATED : அக் 30, 2026 09:59 PM
ADDED : அக் 30, 2026 09:56 PM
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கோவை: தி.மு.க. தலைவர் ஸ்டாலின், நவம்பர் 4ல் கோவை வருகிறார். நீலாம்பூரில் ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட தி.மு.க. அலுவலகம் கட்டுவதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் பங்கேற்கிறார்.
தி.மு.க. ஆட்சியில் அறிவிக்கப்பட்டு, காந்திபுரத்தில் ரூ.300 கோடியில் பெரியார் அறிவுலகம் கட்டப்பட்டது. அதற்கு கவுரவிக்கும் வகையில், அன்றைய தினம் வ.உ.சி. மைதானத்தில் பாராட்டு விழா நடத்தப்படுகிறது; அதில் சிறப்புரை ஆற்றுகிறார்.
சட்டசபை தேர்தலுக்கு பின், ஸ்டாலின் கோவை வர இருப்பதால், இரு விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை பிரமாண்டமாக செய்ய கட்சியினருக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது.