உருதுமொழி அகாடமி நிர்வாகி மீது நிலைக்குழு உறுப்பினர் புகார்
உருதுமொழி அகாடமி நிர்வாகி மீது நிலைக்குழு உறுப்பினர் புகார்
UPDATED : நவ 10, 2026 09:29 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:26 AM
சென்னை: ‘மாநில உருதுமொழி அகாடமியின் துணைத் தலைவர், தன்னிச்சையாக செயல்படுவதாக, அகாடமி நிலைக்குழு உறுப்பினரும், தமிழ்நாடு உருது பள்ளி ஆசிரியர்கள் சங்க பொதுச் செயலருமான அப்துல் அஜீஸ், முதல்வர் விஜய்க்கு கடிதம் எழுதி உள்ளார்.
அதில் கூறியிருப்பதாவது:
தமிழ்நாடு மாநில உருது அகாடமி துணைத் தலைவராக உள்ள முகமது நயீமுர் ரஹ்மான், ஆட்சிக்குழு மற்றும் நிலைக்குழு உறுப்பினர்களை வைத்து, எந்தவித செயல்பாடுகளையும் செய்வதில்லை.
உருது மொழி அகாடமிக்கு தேவைப்படும் பணியாளர்களையும், நியமனம் செய்யவில்லை. அகாடமியின் பதிவு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தை கூட்டி, அகாடமியை செயல்படுத்தாமல், தன்னிச்சையாக அரசு நடைமுறை விதிமுறைகளுக்கு மாறாக செயல் படுகிறார்.
நாளை, சென்னை பல்கலையில், தேசிய கல்வி மற்றும் உருது தின விழா நடக்கிறது. இதற்கு, தமிழக அரசு அனுமதி வழங்கக் கூடாது. அகாடமியின் 14 உறுப்பினர்கள் கொண்ட ஆட்சிக்குழு மற்றும் ஆறு உறுப்பினர்கள் கொண்ட நிலைக்குழு ஒப்புதலுடன், இந்த கூட்டத்தை நடத்த வேண்டும். இதை மீறும் பட்சத்தில், நீதிமன்றத்தை நாடி, நடவடிக்கை எடுக்கப் படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.