கோவையில் 'ஸ்டார்ட் அப்' நிறுவனங்கள் 2,000 ஆக அதிகரிப்பு; அமைச்சர் பெருமிதம்
கோவையில் 'ஸ்டார்ட் அப்' நிறுவனங்கள் 2,000 ஆக அதிகரிப்பு; அமைச்சர் பெருமிதம்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:20 PM
கோவை: ''கோவையில் கடந்த 2020ல் 274 ஆக இருந்த 'ஸ்டார்ட் அப்' களின் எண்ணிக்கை தற்போது 2,000 ஆக அதிகரித்துள்ளது,'' என, எம்.எஸ்.எம்.இ., துறை அமைச்சர் மதன் ராஜா பேசினார்.
தமிழக அரசின் 'ஸ்டார்ட் அப் டி.என்.' நிறுவனம் சார்பில் 'வளரும் தமிழகம்' என்ற தலைப்பில் புத்தொழில் துவங்குவோர், ஏற்கனவே துவங்கியோர் உடனான, குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள் துறை அமைச்சர் மதன் ராஜா சந்திப்பு நிகழ்ச்சி, தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலையில் நேற்று நடந்தது.
இதில், அமைச்சர் மதன் ராஜா பேசியதாவது:
தொழில்முனைவோரை ஊக்குவிக்கும் நகராக கோவை திகழ்கிறது. அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் 'ஸ்டார்ட் அப்' நிறுவனங்களை உருவாக்குவது அல்ல; ஒவ்வொரு நிறுவனமும் புதுமைகளையும், பொருளாதாரத்தையும் தொடர்ந்து உருவாக்குவதே நோக்கமாக இருக்க வேண்டும்.
கோவையின் பலம் இந்தியாவில் மிக சில நகரங்களுக்கே உள்ளது. வலுவான சிறு, குறு, தொழில் நிறுவன சூழல், உலகத்தரமான கல்வி நிறுவனங்கள், சிறந்த தொழில் நிறுவனங்கள், வேளாண் ஆராய்ச்சி என அனைத்துடன் ஒருங்கிணைந்த புதுமையான நகராக கோவை உள்ளது.
கடந்த 2020ல் 274 ஆக இருந்த 'ஸ்டார்ட் அப்' நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை தற்போது கோவையில் 2,000 ஆக அதிகரித்துள்ளது. ஒவ்வொரு தொழில் நிறுவனத்துக்கும் செயற்கை நுண்ணறிவு கிடைக்க வேண்டும்.
நகரங்களில் மட்டுமின்றி ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் 'ஸ்டார்ட் அப்' நிறுனங்கள் உருவாக வேண்டும்; அதுவே நமது நிலையான வளர்ச்சி. உலகத்தரமான தயாரிப்புகள் கிராமங்களில் இருந்தும் உருவாக வேண்டும்.
இன்று 8 சதவீத 'ஸ்டார்ட் அப்'கள் மட்டுமே நீண்டகால வெற்றியை அடைகின்றன. 2036ல் அரசு ஆதரவுபெறும் 'ஸ்டார்ட் அப்'களில் குறைந்தது 50 சதவீதம் நிலையான நிறுவனங்களாக வளர வேண்டும் என்பதே நமது இலக்கு.
இவ்வாறு, அவர் பேசினார். தொடர்ந்து, காளப்பட்டி ரோடு, மின் மற்றும் மின்னணுவியல் தொழிற்பூங்கா உட்பட பல்வேறு இடங்களில் அமைச்சர் ஆய்வு செய்தார்.