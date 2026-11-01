அரசு பள்ளிகளை பாதுகாக்க மாநிலம் தழுவிய மக்கள் சந்திப்பு
அரசு பள்ளிகளை பாதுகாக்க மாநிலம் தழுவிய மக்கள் சந்திப்பு
UPDATED : அக் 31, 2026 05:18 PM
ADDED : அக் 31, 2026 05:14 PM
கோவை: கலெக்டர் அலுவலகம் முன் பள்ளிக்கல்வி பாதுகாப்பு இயக்கத்தினர் கையெழுத்து இயக்கம் நடத்தினர்.
தமிழகத்தில் 246 பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளன. 3,027 பள்ளிகளில் 10க்கும் குறைவான மாணவர்களும்; 6,635 பள்ளிகளில் 20க்கும் கீழ்; 5,167 பள்ளிகளில் 30க்கும் குறைவான மாணவர்கள் பயில்கின்றனர். 39 சதவீத ஆரம்பப் பள்ளிகளில் மட்டுமே 30க்கும் அதிகமான மாணவர்கள் உள்ளனர். ஆரம்பப் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை சரிந்து வரும் நிலையில், ஒன்பதாம் வகுப்பு, பிளஸ் 1 வகுப்புகளில் தனியார் பள்ளிகளில் இருந்து அதிகளவில் மாணவர்கள் சேர்கின்றனர்.
குறிப்பிட்ட சில பள்ளிகளை தவிர, பெரும்பாலான அரசு பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை குறைந்து வருவதால், இதுகுறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த பள்ளிக்கல்வி பாதுகாப்பு இயக்கம் சார்பில் மாநிலம் தழுவிய மக்கள் சந்திப்பு நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
கோவையை பொறுத்தவரை, மாநகராட்சிப் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை ஓரளவு உள்ள நிலையில், எஸ்.எஸ்.குளம், காரமடை, வால்பாறை ஒன்றியங்களில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் சேர்க்கை சற்று குறைவாக உள்ளது.
பாடத்திற்கு ஓர் ஆசிரியர் என்ற நிலையை உருவாக்குவதுடன், 20 மாணவர்களுக்கு ஓர் ஆசிரியர் என்ற விகிதத்தில் ஆசிரியர்களை நியமிக்க வேண்டும். ஆங்கிலத்தில் சரளமாக பேசவும், எழுதவும் ஏதுவாக முன்பருவ கல்வியில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஆங்கிலம் தவிர, மற்ற பாடங்களைத் தாய்மொழி வழியில் கற்பித்தால் அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கையை அதிகரிக்கலாம் என ஆர்வலர்கள் கூறினர்.