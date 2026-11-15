மழைநீர் சேகரிப்புக்கு மீண்டும் புத்துயிர் கட்டமைப்பை சீரமைக்க நடவடிக்கை
மழைநீர் சேகரிப்புக்கு மீண்டும் புத்துயிர் கட்டமைப்பை சீரமைக்க நடவடிக்கை
UPDATED : நவ 14, 2026 07:06 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:04 PM
கோவை: மாவட்டத்தில் நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்த, பயன்பாட்டில் இல்லாத திறந்தவெளி கிணறுகள,ஆழ்துளை கிணறுகளை நிலத்தடி நீர் செறிவூட்டும் கட்டமைப்பாக மாற்ற நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.
மழைநீரை முழுமையாக சேமிக்க நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை ஒருங்கிணைப்பு துறையாக அரசு நியமித்துள்ளது. இப்பணியை கண்காணிக்க தலைமை செயலர் மற்றும் கலெக்டர் தலைமையில் ஒருங்கிணைப்பு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
2001 முதல் அரசு அலுவலகம், தனியார் நிறுவனம்,வீடு,காலி இடங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டன.
கடந்த ஏழு ஆண்டாக முறையான ஆய்வு மற்றும் பராமரிப்பு இல்லாததால், பல இடங்களில் இக்கட்டமைப்பு பழுதடைந்து பயன்பாடின்றி தொய்வடைந்துள்ளதால், ஏற்கனவே உள்ள மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பை சீரமைக்கவும், புதிதாக அமைக்கவும் அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
மாவட்டத்தில் உள்ள 8.5 லட்சம் வீடுகளில், மாநகராட்சிக்குட்பட்ட 1.58 லட்சம் கட்டடங்களில் இதுவரை ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. அதில், 88,000 கட்டடங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்பு பயன்பாட்டில் உள்ளன. 55,000 கட்டடங்களில் அமைப்பு இல்லாத நிலையில், 15,000 கட்டடங்களில் பழுதுபார்க்க வேண்டி உள்ளது.
இதேபோல், கிராமப்புறங்களிலும் மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்பு குறித்து ஆய்வு நடத்த ஊரக வளர்ச்சி துறை நடவடிக்கையை துரிதப்படுத்தியுள்ளது. மேலும், மாவட்டத்தில் ஜல் சஞ்சய் ஜன் திட்டத்தின் கீழ் 30 ஆயிரம் நீர்ப்பாதுகாப்பு பணி நடந்ததாக அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்துகின்றனர்.
ஊரக வளர்ச்சித்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது: மண்ணின் தன்மைக்கு ஏற்ப மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பை ஏற்படுத்த; கட்டடங்களுக்கு அனுமதி வழங்கும்போது, மழைநீர் சேகரிப்பு வசதி உள்ளதா என்பதை வட்டார அதிகாரிகள் கட்டாயம் ஆய்வு செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளோம்.பயன்பாடின்றி இருக்கும் கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துளைக் கிணறுகளை நிலத்தடி நீர் செறிவூட்டும் மையங்களாக மாற்றும் பணிகளுக்காக தரவுகள் சேகரித்து வருகிறோம்.
வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியுள்ளதால், உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மூலம் அனைத்து பகுதிகளிலும் உள்ள கட்டமைப்புகளை உடனடியாக சீரமைக்கவும், பள்ளிகள், அங்கன்வாடி மையங்கள், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளில் முறையாக பராமரிக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. என்றனர்.