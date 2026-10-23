விதிமீறும் ஸ்பான்சர் விளம்பரங்களை துாக்கி வீசுங்க! சாலை பாதுகாப்புக்குழு கூட்டத்தில் உத்தரவு
விதிமீறும் ஸ்பான்சர் விளம்பரங்களை துாக்கி வீசுங்க! சாலை பாதுகாப்புக்குழு கூட்டத்தில் உத்தரவு
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 09:44 PM
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 21, 2026 09:44 PM
கோவை: மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளாததால், நகரெங்கும் மீண்டும் விளம்பர பலகைகள் வைக்கப்படுகின்றன. ஸ்பான்சர் விளம்பரங்களும் அதிகரித்து வருகின்றன.
வாகன ஓட்டிகளின் கவனத்தை இவை திசைதிருப்பி விபத்துக்கு வழிவகுப்பதாக, சமீபத்தில் நடந்த சாலை பாதுகாப்பு கமிட்டி கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது.
சாலை சந்திப்புகள், ரவுண்டானா, மையத்தடுப்புகள் ஸ்பான்சர் பெயர்களில் விளம்பர பலகைகள் வைப்பது வாகன ஓட்டிகள் கவனத்தை சிதறடிக்கிறது.
விபத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதால், சாலை பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் மற்றும் ஐ.ஆர்.சி. வழிகாட்டுதலை பின்பற்ற தொடர்ந்து அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
சிக்னல்களில் தொங்க விடப்பட்டுள்ள ஸ்பான்சர் விளம்பர பலகைகளை அகற்ற, மாவட்ட நிர்வாகம் பலமுறை அறிவுறுத்தியும், போலீசார் அலட்சியமாக உள்ளனர். இது நீதிமன்ற அவமதிப்பாகும்.
சமீபத்தில் நடந்த சாலை பாதுகாப்பு குழு கூட்டத்தில் இந்த விவகாரம் விவாதத்துக்கு வந்தது.
மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சாலைகளில், விளம்பர பலகைகளை அடுத்த மாதத்துக்குள் அகற்றி, அதன் எண்ணிக்கை குறித்த அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க கூட்டத்தில் அறிவுறுத்தப்பட்டது.
போக்குவரத்து சிக்னல்கள், பெயர் பலகைகளில் வணிக ரீதியான விளம்பரங்கள் இருக்கக் கூடாதென, ஐ.ஆர்.சி. விதிமுறைகளில் சுட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ளது.
உதாரணத்துக்கு, ப்ரூக் பீல்ட்ஸ் ரோடு – கிக்கானி பள்ளி சந்திப்பு பகுதியில் யூ டேர்ன் இல்லை என்கிற போர்டில், 50 சதவீதத்துக்கு மேல் வணிக விளம்பரமே இருக்கிறது.
வாகன ஓட்டிகளின் கவனத்தை திசை திருப்பி, குழப்பம் ஏற்படுத்தும் இதுபோன்ற அனுமதியற்ற, தவறான விளம்பர பலகைகளை அகற்றவும், விதிமீறும் விளம்பர உரிமையாளர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும் கூட்டத்தில் அறிவுறுத்தப்பட்டது.