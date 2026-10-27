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தீபாவளி முடிந்ததும் ஸ்டிரைக்: தூய்மை பணியாளர் அறிவிப்பு
தீபாவளி முடிந்ததும் ஸ்டிரைக்: தூய்மை பணியாளர் அறிவிப்பு
UPDATED : அக் 26, 2026 09:45 PM
ADDED : அக் 26, 2026 07:56 PM
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கோவை: மாநகராட்சி ஒப்பந்தப்படி தனியார் நிறுவனம் நியமித்த தூய்மை பணியாளர்கள் 8.33 சதவீதம் போனஸ் கேட்டு போராடுகின்றனர்.
இரண்டு சுற்று நடந்த பேச்சில் உடன்பாடு எட்டவில்லை. மாநகராட்சி கமிஷனர் தலைமையில் இன்று (அக்.,26) இறுதி கட்ட பேச்சு நடப்பதாக இருந்தது. மழை நிவாரண பணிகளில் கமிஷனர் மும்முரமாக இருந்ததால், இன்று பேச்சு நடக்கவில்லை.
அனைத்து சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பில் கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே மாலையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. போனஸ், குறைந்தபட்ச ஊதியம் ஆகியவற்றை வலியுறுத்தியும், மேலும் 12 கோரிக்கைகளை முன்வைத்தும், நவம்பர் 9 முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட போவதாக கூட்டமைப்பு அறிவித்துள்ளது. அதற்கான முன்னறிவிப்பு நோட்டீசை கலெக்டர், கமிஷனர் ஆகியோரிடம் வழங்கினர்.