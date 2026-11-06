பக்கவாதம்: ஆரம்ப அறிகுறிகள் என்ன?

UPDATED : நவ 01, 2026 05:30 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:24 PM
கோவை: உலக பக்கவாத விழிப்புணர்வு தினத்தை முன்னிட்டு, ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மருத்துவமனையின் மேம்பட்ட பக்கவாத சிகிச்சை மையம் சார்பில், ‘பக்கவாதம்: நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய உண்மைகள்’ என்ற தலைப்பில் விழிப்புணர்வு மற்றும் கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி ஸ்ரீ வேலுமணியம்மாள் கல்யாண மண்டபத்தில் நடந்தது.
நரம்பியல் துறைத் தலைவர் டாக்டர் அசோகன், நரம்பியல் ஆலோசகர் டாக்டர் அருணாதேவி, நரம்பியல் மற்றும் குருதிநாள இடையீட்டு சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் முத்துராஜன் ஆகியோர் பொதுமக்களுடன் கலந்துரையாடினர்.
பக்கவாதத்துக்கான காரணங்கள், ஆரம்ப அறிகுறிகள் குறித்து விளக்கினர். முகம் ஒருபுறமாகக் கோணுதல், கை, கால்களில் பலவீனம் அல்லது உணர்வின்மை, பேச்சில் சிரமம், திடீர் பார்வைக் குறைபாடு, உடல் சமநிலை இழத்தல் போன்ற அறிகுறிகள் தென்பட்டால் உடனடியாக மருத்துவ உதவியை நாட வேண்டும் என அறிவுறுத்தினர்.
பொதுமக்கள் தங்களது சந்தேகங்களை கேட்டு விளக்கம் பெற்றனர். மருத்துவமனையின் தலைமைச் செயல் அலுவலர் ராம்குமார் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.