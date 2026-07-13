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﻿ மாணவர் பேரவை தலைவர்கள் பதவியேற்பு

﻿ மாணவர் பேரவை தலைவர்கள் பதவியேற்பு

ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:40 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:40 AM

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கோவை: ஆதித்யா வித்யாஷ்ரம் குருகிராம் பள்ளியில் மாணவர் பேரவைத் தேர்தலில் வென்ற மாணவர்கள் பொறுப்பேற்கும் விழா நடந்தது. வடவள்ளி போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஜெகந்நாதன் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றார்.

பள்ளித் தலைவர், துணைத் தலைவர் மற்றும் விளையாட்டு, கலாசாரம், சுற்றுச்சூழல், தொழில்நுட்பத் துறை தலைவர்களுக்கு தேர்தல் நடந்தது.

அதிக வாக்குகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு, சான்றிதழ் வழங்கி கவுரவிக்கப்பட்டது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாணவ உறுப்பினர்களின் அடையாள அணிவகுப்பு நடந்தது. மாணவர்கள் தங்கள் பொறுப்புகளை உறுதிமொழியுடன் ஏற்றுக் கொண்டனர்.

ஆதித்யா குழும பள்ளிகளின் நிறுவனர் ஆனந்தன், தாளாளர் அசோக் ஆனந்த், ஸ்ரீ வித்யநாராயணா அறக்கட்டளை டிரஸ்டி அனுதா பூனமல்லி, ஆர்த்தி ஆனந்தன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.

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