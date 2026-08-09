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கார் கதவு மூடியதில், மாணவன் மூச்சு திணறி உயிரிழப்பு

கார் கதவு மூடியதில், மாணவன் மூச்சு திணறி உயிரிழப்பு

UPDATED : ஆக 09, 2026 06:39 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 06:02 PM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 06:39 PM ADDED : ஆக 09, 2026 06:02 PM

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சிறுமுகை: சிறுமுகை அருகே கார் கதவு மூடியதில், பள்ளி மாணவர் மூச்சு திணறி உயிரிழந்தார்.

சிறுமுகை அருகே பெத்திக்குட்டை கருப்பராயன் கோவில் பகுதியை சேர்ந்தவர் வேலுமணி. இவர் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தில் ஆபரேட்டராக பணியாற்றி வருகிறார். இவருக்கு மனைவி, ஒரு மகள் மற்றும் முகுந்த், 9, என்ற மகன் உள்ளார். வேலுமணி வீட்டிற்கு முன்பு ஆசிரியரும் மணிவண்ணன் என்பவர் தனது காரை நிறுத்தி விட்டு சென்றார்.

இந்நிலையில் வீட்டின் யாரும் இல்லாத நேரத்தில், பள்ளி மாணவரான முகுந்த் காருக்குள் ஏறி விளையாடிக் கொண்டிருந்ததாக தெரிகிறது. அப்போது காரின் கதவு தானா மூடி கொண்டதால், சிறுவனால் காரின் கதவை திறக்க முடியவில்லை. சுமார் 6 மணி நேரம் கழித்து காரை திறந்து பார்த்தபோது, சிறுவன் பேச்சு மூச்சின்றி, மயங்கி கிடந்தான். இதனால் அக்கம் பக்கம் இருந்தவர்கள், உடனடியாக சிறுவனை மீட்டு சிறுமுகையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக சேர்த்தனர். அங்கு முதல் உதவி சிகிச்சை பின், மேல் சிகிச்சைக்காக மேட்டுப்பாளையம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு சிறுவனை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அவர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர். சிறுமுகை போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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