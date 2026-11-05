மாநில கலைத்திருவிழாவில் பங்கேற்ற மாணவிக்கு பாராட்டு
மாநில கலைத்திருவிழாவில் பங்கேற்ற மாணவிக்கு பாராட்டு
UPDATED : நவ 04, 2026 07:49 PM
ADDED : நவ 04, 2026 07:45 PM
வால்பாறை: வால்பாறை ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட, அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான கலைத்திருவிழா போட்டிகள் கடந்த மாதம் நடந்தன. வட்டார அளவில் வெற்றி பெற்ற நான்கு பள்ளிகளை சேர்ந்த மாணவர்கள், மாவட்ட அளவிலான போட்டிகளில் கலந்து கொண்டனர்.
வால்பாறை துாய இருதய ஆரம்ப பள்ளியில் ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவி தர்ஷிகா மாநில அளவிலான ஓவியப்போட்டியில் பங்கேற்றார். பள்ளியில் நடந்த விழாவில், தலைமை ஆசிரியை அன்பரசி மற்றும் ஆசிரியர்கள், மாணவிக்கு பரிசு வழங்கி பாராட்டினர்.
ஒருங்கிணைந்த கல்வி வளர்ச்சி திட்ட மேற்பார்வையாளர் ராஜாராம் கூறுகையில், ‘‘மாவட்ட அளவில் விளையாட மொத்தம், 60 மாணவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். ஆனால், 30 மாணவர்கள் மட்டுமே மாவட்ட அளவிலான போட்டிகளில் கலந்து கொண்டனர். நான்கு பள்ளிகளை சேர்ந்த மாணவர்கள் மாவட்ட அளவிலான போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றனர். வால்பாறை துாய இருதய ஆரம்ப பள்ளி மாணவி தர்ஷிகா மாநில அளவிலான ஓவியப்போட்டியில் பங்கேற்றுள்ளார்,’’ என்றார்.