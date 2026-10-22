மொபைல் போன் விற்றதில் பிரச்னை திருப்பூரில் மாணவர் வெட்டிக்கொலை: பள்ளி மாணவன் கைது; திருப்பூரில் பயங்கரம்
மொபைல் போன் விற்றதில் பிரச்னை திருப்பூரில் மாணவர் வெட்டிக்கொலை: பள்ளி மாணவன் கைது; திருப்பூரில் பயங்கரம்
UPDATED : அக் 11, 2026 12:18 AM
ADDED : அக் 11, 2026 12:16 AM
திருப்பூர்: மொபைல் போன் விற்றதில் ஏற்பட்ட பிரச்னையில், திருப்பூரில் பட்டப்பகலில் நடந்து சென்ற கல்லுாரி மாணவரை, அரிவாளால் சரமாரியாக வெட்டிக் கொன்ற பிளஸ் 2 மாணவனை போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருப்பூர், ஏ.பி.டி. ரோடு, இந்திரா நகரைச் சேர்ந்தவர் வெள்ளியங்கிரி. இவரது மகன் ஸ்ரீஹரி, 19, கொடுவாயில் உள்ள தனியார் கல்லுாரியில் இரண்டாமாண்டு படித்து வந்தார்.
நேற்று மதியம் 2:00 மணியளவில் ஸ்ரீஹரி தனது வீட்டருகே நடந்து சென்றபோது, அவரைப் பின்தொடர்ந்து வந்த நபர், திடீரென தான் வைத்திருந்த அரிவாளால் ஸ்ரீஹரியின் உடலின் பல்வேறு பகுதிகளில் சரமாரியாக வெட்டினார். அவரது அலறல் சத்தம் கேட்டு அக்கம்பக்கத்தினர் ஓடிவந்தனர். அதற்குள், அரிவாளை அதே இடத்தில் வீசிவிட்டு அந்த நபர் தப்பியோடினார்.
ரத்த வெள்ளத்தில் உயிருக்கு போராடிய ஸ்ரீஹரியை அப்பகுதியினர் மீட்டு, திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவருக்குத் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
பட்டப்பகலில் நடந்த இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
தகவலறிந்து வந்த கே.வி.ஆர். நகர் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், கொலையில் ஈடுபட்டது தென்னம்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த 17 வயது பிளஸ் 2 மாணவன் என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, நேற்று மாலை அந்த மாணவனை பிடித்த போலீசார், விசாரணைக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
போலீசார் கூறுகையில், ‘‘ஸ்ரீஹரி, சமீபத்தில் தென்னம்பாளையத்தைச் சேர்ந்த பிளஸ் 2 படிக்கும் மாணவனுக்கு ஒரு மொபைல்போனை விற்றுள்ளார். அது சரியாகச் செயல்படவில்லை எனக் கூறிய மாணவன், அதைத் திருப்பிக் கொடுத்துவிட்டு தான் கொடுத்த பணத்தைத் திரும்பக் கேட்டுள்ளார்.
இதற்கு ஸ்ரீஹரி மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார். இதனால் ஏற்பட்ட ஆத்திரத்தில், பிளஸ் 2 மாணவன் ஸ்ரீஹரியை அரிவாளால் வெட்டிக் கொலை செய்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது,’’ என்றனர்.