‘தினமலர்’ பட்டம் குவிஸ் போட்டி ஆர்வமுடன் பங்கேற்ற மாணவர்கள்
‘தினமலர்’ பட்டம் குவிஸ் போட்டி ஆர்வமுடன் பங்கேற்ற மாணவர்கள்
ADDED : அக் 23, 2026 07:59 PM
கோவை: ‘தினமலர்’ நாளிதழின் மாணவர் பதிப்பான ‘பட்டம்’ இதழ் மற்றும் ஸ்ரீ ஈஸ்வர் பொறியியல் கல்லுாரி சார்பில், ‘பதில் சொல்; பரிசை வெல்’ எனும் மெகா வினாடிவினா போட்டி, சித்தாபுதுார், பி.ஆர்.சித்தா நாயுடு நினைவு மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியில் நேற்று நடந்தது.
பாடப்புத்தகங்களை தாண்டி மாணவர்களின் பொது அறிவை வளர்க்கும் நோக்கில், அறிவியல், கண்டுபிடிப்பு, விளையாட்டு என பல துறை சார்ந்த தகவல்கள், பட்டம் மாணவர் பதிப்பில் வெளியிடப்படுகிறது.
இதை வாசிக்கும் மாணவர்களின் அறிவுத்தேடலுக்கு மேலும் தீனி போடும் வகையில், 2018ம் ஆண்டு முதல், வினாடி–வினா போட்டி நடத்தப்படுகிறது.
கோவை, திருப்பூர், நீலகிரி மாவட்டங்களை சேர்ந்த, 150 க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளின் மாணவர்கள் பங்கேற்று, தங்களின் பொது அறிவுத்திறனை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.
பள்ளி அளவிலான சுற்றில் வெற்றி பெறும் அணிகள், அரையிறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெறுகின்றன. இதிலிருந்து எட்டு அணியினர் இறுதிப்போட்டியில் பங்கேற்பர். வெற்றி பெறுவோருக்கு சிறப்புப்பரிசுகள் வழங்கப்படும்.
சித்தாபுதுார், பி.ஆர்.சித்தா நாயுடு நினைவு மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியில் நேற்று தகுதிச்சுற்று போட்டி நடந்தது. 416 மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். அதிக மதிப்பெண் பெற்ற 16 மாணவர்கள், எட்டு அணிகளாக பிரிக்கப்பட்டு, பள்ளி அளவிலான இறுதி போட்டிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
மூன்று சுற்றுகளாக நடந்த இப்போட்டியில், ‘ஏ’ அணியை சேர்ந்த, பிளஸ் 1 ‘அ’ பிரிவு மாணவி ரித்திக்கா மற்றும் ஏழாம் வகுப்பு ‘அ’ பிரிவு மாணவி டாவினா ஆகியோர் முதலிடம் பிடித்தனர்.
இறுதிப்போட்டியில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் பதக்கங்கள், சான்றிதழ்களை, தலைமையாசிரியை காஞ்சனமாலா வழங்கி பாராட்டினார்.
இப்போட்டிக்கு, சத்யா ஏஜென்சீஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் ஹப் ஆகிய நிறுவனங்கள் பரிசுப்பொருட்களை வழங்கும் பங்களிப்பாளர்களாக இணைந்துள்ளன.