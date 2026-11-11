சம்பரவள்ளி புதூரில் விவசாயிகளுக்கு மாணவியர் விளக்கம்
சம்பரவள்ளி புதூரில் விவசாயிகளுக்கு மாணவியர் விளக்கம்
UPDATED : நவ 10, 2026 09:06 PM
ADDED : நவ 10, 2026 09:02 PM
மேட்டுப்பாளையம்: தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலை மாணவியர், சிறுமுகையை அடுத்த சம்பரவள்ளி புதூரில், ஊரக வேளாண் பணி அனுபவத் திட்டம் குறித்த, ஊரக மதிப்பீடு பயிற்சி வகுப்பு நிகழ்ச்சியை நடத்தினர்.
வேளான் பல்கலை மாணவியர் 12 பேர், 25 க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள், கனடா நாட்டைச் சேர்ந்த பூச்சியியல் துறை ஆராய்ச்சியாளர் அதான் சூலியன் பங்கேற்றனர்.
பயிர் சாகுபடி முறைகள், பாசன வசதிகள், இடுபொருள் பயன்பாடு, பூச்சி மற்றும் நோய் தாக்குதல், அதற்கு தீர்வு காண்பது. விவசாய விளை பொருளை சந்தைப்படுத்துதல், வேளாண் இடுபொருள் விலை மற்றும் விவசாய விளை பொருட்களுக்கு உரிய விலை கிடைப்பதில் உள்ள சவால்கள் குறித்து விவசாயிகளிடம், அனுபவத்தை கேட்டறிந்தனர்.
நவீன கருவிகளை கொண்டு, எவ்வாறு புதிய தொழில் நுட்பங்களை பயன்படுத்தி விவசாயம் செய்வது, விதைப்பது, நடவு செய்வது, அறுவடை செய்வது குறித்து செயல் விளக்கங்களை, வேளாண் மாணவியர் செய்து காண்பித்தனர்.
பருவ கால அட்டவணையை வைத்து, எந்தெந்த பருவத்தில் என்னென்ன பயிர்கள், பயிர் செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்தும், மாணவியர் விளக்கினர். வகுப்பறையில் கற்ற வேளாண் அறிவை, நடைமுறையில் களப்பயிற்சியின் வாயிலாக, விவசாயிகளுக்கு விளக்கினர்.