/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/தமிழ்கூடல் விழாவில் மாணவர்கள் கவுரவிப்பு
UPDATED : அக் 27, 2026 04:11 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:06 PM
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ஆனைமலை: கோட்டூர் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் தமிழ்கூடல் விழா நடந்தது. தலைமையாசிரியர் கவுரி நாயகி தலைமை வகித்தார். தமிழாசிரியர் சாவித்ரி வரவேற்றார்.
காளியண்ணன்புதுார் தமிழாசிரியர் சென்னியப்பன் பேசினார். ‘விழுதுகள்’ அமைப்பு சார்ந்தோர் பங்கேற்று, மாணவர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கினர். ஆசிரியர் பல்கீஸ் நன்றி கூறினார்.
அதில், மாணவர்களின் ஆடல் மற்றும் இசைக்கருவிகள் வாசித்தல் போன்ற கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. நாட்டுநலப்பணித்திட்ட ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர்கள் கவுரவிக்கப்பட்டனர்.