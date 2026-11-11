பள்ளிக்கு வராத மாணவர்களை விசாரிக்க வேண்டும்: கலெக்டர்
பள்ளிக்கு வராத மாணவர்களை விசாரிக்க வேண்டும்: கலெக்டர்
ADDED : நவ 10, 2026 07:12 PM
அன்னூர்: 'ஆப்சென்ட் ஆகும் மாணவர்களை கண்காணிக்க வேண்டும்,' என, கலெக்டர் அறிவுறுத்தினார்.
கலெக்டர் பவன் குமார், அன்னூரிலுள்ள அமரர் முத்து கவுண்டர் அரசு மேல்நிலை பள்ளியில், நேற்று ஆய்வு செய்தார். பள்ளியில் காலை உணவு திட்டத்திற்காக கட்டப்பட்ட சமையலறை மற்றும் ஸ்டோர் ரூம் பணிகளை ஆய்வு செய்தார்.
அங்கு மாணவர்களுக்கு வழங்க வைத்திருந்த சத்துணவை ருசி பார்த்தார். பின்னர் தலைமை ஆசிரியை கீதா மற்றும் ஆசிரியர்களிடம், 'பள்ளிக்கு தொடர்ச்சியாக ஆப்சென்ட் ஆகும் மாணவர்கள் குறித்து விசாரிக்கவும். அந்த மாணவர்களை பள்ளிக்கு தொடர்ச்சியாக வர வைக்க வேண்டும். இடைநிற்றல் இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும், என அறிவுறுத்தினார்.
பள்ளி பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக தலைவர் கார்த்திகேயன், பள்ளி முன்பு அதிவேகத்தில் வாகனங்கள் செல்கின்றன. வேகத்தடை அமைக்க வேண்டுமென கோரிக்கை வைத்தார். கலெக்டர் நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தார்.