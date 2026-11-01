வளிமண்டல ஆய்வு கருவியை விண்ணில் ஏவிய கோவை அரசு பள்ளி மாணவர்கள் -
வளிமண்டல ஆய்வு கருவியை விண்ணில் ஏவிய கோவை அரசு பள்ளி மாணவர்கள் -
UPDATED : அக் 30, 2026 08:57 PM
ADDED : அக் 30, 2026 08:48 PM
பெ.நா.பாளையம்: துடியலூரில் கோவை மாநகராட்சி அரசு நடுநிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் வளிமண்டல ஆய்வுக் கருவியை விண்ணில் ஏவினார்கள்.
கோவை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த, 55 அரசு நடுநிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் உருவாக்கிய அறிவியல் ஆய்வுக் கருவி, துடியலூரில் உள்ள மாநகராட்சி அரசு நடுநிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் இருந்து நேற்று விண்ணில் ஏவப்பட்டது.
ஹீலியம் வாயு நிரப்பப்பட்ட உயர்மட்ட பலூன் வாயிலாக, இது ஏவப்பட்டது. சுமார், 3 மணி நேரம் பறந்த இக்கருவி அதிகபட்சமாக, 35 கி.மீ., உயரத்தை விண்ணில் எட்டியது. பலூன் உடன் வெப்பநிலை, காற்று அழுத்தம், ஈரப்பதம் ஆகியவற்றை அளவிடும் சென்சார்கள், காற்றில் மிதக்கும் நுண் துகள்களை சேகரிக்கும் கருவி ஆகியவை பொருத்தப்பட்டிருந்தன.
இத்தகைய உயரங்களில் நுண்துகள்களை சேகரிக்க முடியுமா என்பதை சோதிப்பதும், உயரத்துக்கு ஏற்ப வளிமண்டல சூழல் எவ்வாறு மாறுகிறது என்பதை ஆராய்வதுமே இதன் நோக்கமாகும்.
மேலே செல்லும்போது மைனஸ், 60 டிகிரி செல்சியஸ் வரையிலான கடும் குளிரையும், தரை மட்டத்தை விட, ஒரு சதவீத அடர்த்தி மட்டுமே கொண்ட காற்றையும் இக்கருவி தாங்கியது. பின்னர் பலூன் வெடித்தவுடன் அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட சென்சார் உள்ளிட்ட கருவிகள் தரை இறங்கியது.
பின்னர், ஜி.பி.எஸ்., உதவியுடன், தேடல் குழுவினர் கருவியை மீட்டனர். சேகரிக்கப்பட்ட மாதிரிகளை வழிகாட்டிகளின் உதவியுடன் மாணவர்கள் ஆய்வு செய்ய உள்ளனர்.
பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் சித்ரா கூறுகையில், ''பெரியநாயக்கன்பாளையம் கல்வி வட்டாரத்தை சேர்ந்த, 11 அரசு நடுநிலைப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு உரிய பயிற்சி ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டு இருந்தது. வளிமண்டல ஆய்வு கருவி, இந்திய விமான நிலைய ஆணையத்தின் அனுமதி உடன், துடியலுார் மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளியில் இருந்து ஹீலியம் வாயு நிரப்பப்பட்ட உயர்மட்ட பலூன் வாயிலாக ஏவப்பட்டது.
பலூன் மேலே எழும்பிய போது, நாங்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சியில் ஆரவாரம் செய்தோம் என, மாணவர்கள் தெரிவித்தனர். ஏற்கனவே கல்லூரி, தனியார் பள்ளி மாணவர்கள் இதுபோன்ற ஆய்வை செய்திருந்தாலும், இந்திய அளவில் அரசு பள்ளி மாணவர்களில், முதன்முறையாக கோவை மாவட்டம், துடியலூர் அரசு நடுநிலை பள்ளி மாணவர்களே இச்சாதனையை செய்துள்ளனர் என்றார்.
'ப்ராஜெக்ட் உயர்வு' என்ற இந்த திட்டத்திற்கு கோவையைச் சேர்ந்த விண்வெளி அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனமான சி.எஸ்.டி. இ.ஆர்.சி., டெக்னோ சயின்ஸ், எல்.எல்.பி., தொழில்நுட்ப வழிகாட்டுதல் வழங்கியது. ரோட்டரி இ கிளப் மெட்ரோ டைனமிக்ஸ் நிதி உதவி அளித்தது.