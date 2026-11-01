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சாலை பாதுகாப்பை வலியுறுத்தி மாணவர்கள் மாரத்தான் ஓட்டம்
சாலை பாதுகாப்பை வலியுறுத்தி மாணவர்கள் மாரத்தான் ஓட்டம்
ADDED : நவ 01, 2026 05:30 PM
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கோவை: சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நோக்கில், கணபதி நாராயணா இ-டெக்னோ பள்ளி சார்பில் மாணவர்களுக்கான மாரத்தான் ஓட்டம் இன்று (நவ.,1) நடந்தது.
நர்சரி முதல் 9-ம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்கள் பங்கேற்ற இந்நிகழ்ச்சியில், பிற பள்ளிகளைச் சேர்ந்த சுமார் 250 மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்ற கணபதி பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மரியா ராஜ், கல்வியின் முக்கியத்துவம் குறித்து பேசினார்.
நிகழ்ச்சிக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கிய சரவணம்பட்டி காவல்துறையினர், கே.ஜி. மருத்துவமனை மருத்துவக் குழுவினருக்கு பள்ளி நிர்வாகம் நன்றி தெரிவித்தது. மாணவர்களிடையே சாலை பாதுகாப்பு, சமூகப் பொறுப்புணர்வை வளர்க்கும் வகையில் மாரத்தான் நடைபெற்றது.