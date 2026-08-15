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﻿ போதை பொருளுக்கு எதிராக மாணவர்கள் உறுதியேற்பு

﻿ போதை பொருளுக்கு எதிராக மாணவர்கள் உறுதியேற்பு

ADDED : ஆக 13, 2026 04:23 AM

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ADDED : ஆக 13, 2026 04:23 AM

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வால்பாறை: வால்பாறையில், போதை பொருட்களுக்கு எதிராக பள்ளி, கல்லுாரிகளில் மாணவர்கள் உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டனர்.

வால்பாறை அரசு கலை அறிவியல் கல்லுாரியில் போதை பொருட்கள் எதிர்ப்பு உறுதி மொழி ஏற்பு நிகழ்ச்சி நடந்தது. முன்னதாக, தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் உரை நேரடியாக ஒளிபரப்பபட்டது. அதனை தொடர்ந்து கல்லுாரி முதல்வர் கோபி, போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் செல்வம் ஆகியோர் முன்னிலையில் மாணவர்கள் போதை பொருளுக்கு எதிராக உறுதி மொழி ஏற்றுக்கொண்டனர்.

இதே போல், வால்பாறை, சோலையாறுடேம், அட்டகட்டி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிகளில், போதை பொருட்களுக்கு எதிராக மாணவர்கள் உறுதி மொழி ஏற்றனர்.

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