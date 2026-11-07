/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/பண்ணை குட்டைகளில் மீன் வளர்க்க மானியம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 03:04 PM
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கோவை: பண்ணை குட்டைகளில் மீன் வளர்க்கும் விவசாயிகளுக்கு, 50 சதவீத மானியத்தில் ரூ.20,000 வரை நிதியுதவி வழங்கப்பட உள்ளது.
மீன் குஞ்சுகள், தீவனம், உரங்கள், பண்ணை கருவிகள் மற்றும் பறவைகள் தடுப்பு வலை வாங்க இம்மானியம் வழங்கப்படும். நீர் ஆதார வசதி உள்ளவர்களுக்கு முன்னுரிமை; விண்ணப்பதாரர்களின் பண்ணை குட்டைகளை ஆய்வு செய்து, தகுதியானவர்களுக்கு மானிய தொகை வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்.
விருப்பமுள்ளவர்கள் நவ., 15ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம். விவரங்களுக்கு 0424-2221912, 77087 76140 ஆகிய எண்களில் பேசலாம்.