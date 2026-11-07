நாட்டுக்கோழிப்பண்ணை அமைக்க மானியம்

UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:24 PM
உடுமலை: கிராமப்புறங்களில் சிறிய அளவிலான நாட்டுக்கோழிப்பண்ணை நிறுவ, 50 சதவீதம் மானியம் வழங்கப்படுகிறது.
கிராமப்புறங்களில் சிறிய அளவிலான, அதாவது 250 கோழிகளை கொண்ட நாட்டுக்கோழிப்பண்ணை அமைக்க, கால்நடைத்துறை சார்பில், விவசாயிகளுக்கு 50 சதவீதம் மானியம், அதாவது ஒரு லட்சத்து, 57 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு பண்ணைகளை நிறுவுவதற்கு தேவையான கோழி கொட்டகை கட்டுமானச் செலவு, 4 மாதங்களுக்கான தீவனச்செலவு ஆகியவற்றுக்கான மொத்த செலவில், 50 சதவீதம் மானியம் மாநில அரசால் வழங்கப்படுகிறது.
ஒவ்வொரு பயனாளிக்கும், 250 எண்ணிக்கையிலான, 4 வார வயதுடைய நாட்டுக்கோழி குஞ்சுகள் ஒசூர் மாவட்ட கால்நடை பண்ணையிலிருந்து இலவசமாக வழங்கப்படும்.
கட்டுமானப்பணிகள், தீவனம் வாங்குதல் போன்ற அனைத்து செயல்முறைகளும் பயனாளியால் மேற்கொள்ள வேண்டும். கோழி கொட்டகை கட்ட குறைந்தபட்சம், 625 சதுர அடி நிலம் இருக்க வேண்டும்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற, ஆதார் அட்டை நகல், பண்ணை அமையவிருக்கும் இடத்திற்கான சிட்டா, அடங்கல் நகல் ஆகியவற்றுடன், அருகிலுள்ள கால்நடை மருந்தகம், கால்நடை உதவி மருத்துவர்களை அணுகலாம், என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.