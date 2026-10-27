வேளாண் துறை சார்பில் மானிய திட்டங்கள்: குடிமங்கலம் வட்டார விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு
வேளாண் துறை சார்பில் மானிய திட்டங்கள்: குடிமங்கலம் வட்டார விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு
UPDATED : அக் 06, 2026 10:10 PM
ADDED : அக் 06, 2026 07:14 PM
உடுமலை: விவசாயிகளுக்கு ராபி பருவ சாகுபடிக்கு தேவையான விதைகள் உள்ளிட்ட மானிய திட்டங்களில் செயல்படுத்தப்படுகிறது. விவசாயிகள் பயன்படுத்திக்கொள்ளுமாறு, குடிமங்கலம் வட்டார வேளாண் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
குடிமங்கலம் வட்டார வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் கார்த்திகா கூறியதாவது :
குடிமங்கலம் வட்டாரத்தில், நடப்பு ராபி பருவ சாகுபடி மேற்கொள்ளும் விவசாயிகளுக்கு, பல்வேறு மானிய திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
தேசிய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து இயக்கம் திட்டத்தின் கீழ், மக்காச்சோளம் விதைகள், விநியோகத்திற்கு கிலோ ஒன்றுக்கு, ரூ.100- மானியமும் சோளம் மற்றும் கம்பு விதைகளுக்கு, ஒரு கிலோவுக்கு, ரூ.30- மானியமும் வழங்கப்படுகிறது.
மாநில வேளாண் வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ், உளுந்து மற்றும் கொண்டக்கடலை விதைகள், கிலோவுக்கு, ரூ.30- மானியத்தில் வழங்கப்படுகிறது.
தேசிய வேளாண் வளர்ச்சித் திட்டம் மற்றும் தேசிய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து இயக்கம் திட்டங்களின் கீழ், மக்காச்சோளம் செயல்விளக்கத் திடல் அமைக்க, ஒரு ஹெக்டேருக்கு, ரூ.11,500 மதிப்பிலான, இடுபொருட்கள் மானிய விலையில் வழங்கப்படுகிறது.
மேலும், சோளம் மற்றும் கம்பு செயல் விளக்கத்திடல் அமைக்க ஒரு ஹெக்டேருக்கு, ரூ.7, 500- மதிப்பிலான இடு பொருட்களும், மாநில சிறுதானிய இயக்கத்தின்கீழ் சோளம் செயல் விளக்கத்திடல் அமைக்க, ஒரு ஏக்கருக்கு, ரூ.1,250 மதிப்பிலான இடுபொருட்கள் மானியத்தில் வழங்கப்படுகிறது.
அதோடு, நுண்ணீர் பாசன திட்டத்தின்கீழ் சொட்டு நீர் பாசனம் மற்றும் தெளிப்பு நீர் பாசனம் அமைக்க, சிறு, குறு விவசாயிகளுக்கு, 100 சதவீத மானியமும், பிற விவசாயிகளுக்கு, 75 சதவீத மானியம் வழங்கப்படுகிறது.
விவசாயிகள் மானிய திட்டங்களின் கீழ் பயன்பெற, விவசாயிகளுக்கு தனித்துவ அடையாள எண் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. விவசாயிகள் அருகிலுள்ள, வேளாண்மை விரிவாக்க மையங்களில் தங்களது நில உடைமை மற்றும் சுயவிபர ஆவணங்களுடன் உடனடியாக அணுகலாம்.
மேலும்,விவசாயிகள் உழவன் செயலி வாயிலாகவும், மானிய திட்டங்களுக்கு முன்பதிவு செய்யலாம்.
இவ்வாறு, தெரிவித்துள்ளார்.