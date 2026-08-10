பாலாற்றில் திடீர் தீ விபத்து:நாணல், புதர் எரிந்து நாசம்
பாலாற்றில் திடீர் தீ விபத்து:நாணல், புதர் எரிந்து நாசம்
UPDATED : ஆக 09, 2026 06:08 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 06:02 PM
உடுமலை: உடுமலை பாலாற்றில் திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்ட நிலையில், தீயணைப்பு வீரர்கள் மூன்று மணி நேரம் போராடி தீயை அணைத்தனர்.
உடுமலை திருமூர்த்தி அணையிலிருந்து, மேற்கு நோக்கிச்செல்லும் பாலாற்றில், நீர் வரத்தின்றி, வறண்டு காணப்படுகிறது.
கடுமையான வெயில், காற்று அடித்து வரும் நிலையில், ரெட்டிபாளையம் முதல் பொன்னால் அம்மன் சோலை வரை உள்ள பாலாற்றின் கரையில் உள்ள, நாணல், முட்புதர்கள், செடி, கொடிகளில் திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.
நாணல், புற்கள் காய்ந்து காணப்பட்ட நிலையில், தீ பிடித்து வேகமாக பரவியது. இது குறித்து தகவல் கிடைத்ததும், உடுமலை தீயணைப்பு துறை சம்பவ இடத்திற்கு சென்று, கிராம மக்களுடன் இணைந்து, மூன்று மணி நேரம் போராடி தீயை அணைத்தனர்.
பாலாற்றின் கரையின் வழியோரத்தில் ஏராளமான கிராமங்கள், தோட்டத்து சாளைகள் மற்றும் விவசாய நிலங்கள் அதிகளவு உள்ள நிலையில், தீ அணைக்கப்பட்டதால், பெரும் பாதிப்பு தவிர்க்கப்பட்டது.