/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ மதுக்கரை வனப்பகுதியில் திடீர் நிலச்சரிவு
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:48 AM
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போத்தனூர்: மதுக்கரை வனசரகத்திற்கு உட்பட்டது முடமாத்தி வனப்பகுதி. நேற்று முன்தினம் மாலை சுமார், 5:00 மணியளவில் இப்பகுதியில் பாறை ஒன்று பெரும் சத்தத்துடன் பெயர்ந்து விழுந்தது.
அப்பகுதியில் வசிப்போர் மதுக்கரை வனச்சரகர் அருண்குமாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். அருண்குமார், ஊழியர்களுடன் அங்கு சென்று பார்வையிட்டார்.
அவர் கூறுகையில், தற்போது வனப்பகுதியில் மழை பெய்து வருகிறது. சுமார் ஒன்றரை கி.மீ., உயரத்திற்கு மேலிருந்து பாறை ஒன்று பெயர்ந்து, நில மட்டத்திற்கு, 500 மீட்டர் உயரத்தில் நின்றுவிட்டது. இது சிறிய அளவிலான நிலச்சரிவுதான், என்றார்.