சூலூர் பேரூராட்சி லாரி பொதுமக்களால் சிறைபிடிப்பு! நொய்யலில் குப்பை கொட்டிய கொடுமை
சூலூர் பேரூராட்சி லாரி பொதுமக்களால் சிறைபிடிப்பு! நொய்யலில் குப்பை கொட்டிய கொடுமை
ADDED : நவ 02, 2026 07:08 PM
சூலூர்: சூலூர் வழியாக செல்லும் நொய்யல் ஆற்றில் குப்பை கொட்டிய லாரியை பொதுமக்கள் சிறை பிடித்தனர்.
அது சூலூர் பேரூராட்சிக்கு சொந்தமான லாரி என்பது தெரிந்தது. இதனால் மக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். வேலியே பயிரை மேய்ந்த கதையாக இருக்கிறதே என்று ஆவேசமாக கண்டித்தனர்.
லாரியை சிறை பிடித்த விவசாயிகள், பொதுமக்கள் போலீசுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். பின்னர் லாரியை இருகூர் பேரூராட்சியில் அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தனர்.
இதுகுறித்து ராவத்தூர் விவசாயிகள் கூறுகையில்,' இருகூர், சூலூர் வழியாக நொய்யல் ஆறு செல்கிறது. ஆற்றை ஒட்டி, ராவத்தூருக்கு செல்லும் ரோடு உள்ளது. ரோட்டில் போவோர், வருவோர் பலரும் ஆறு மற்றும் கரைகளில் குப்பை கொட்டி செல்கின்றனர். எங்களால் முடிந்த அளவுக்கு தடுத்து வருகிறோம். இன்று சூலூர் பேரூராட்சியே லாரியில் குப்பை கொண்டு வந்து ஆற்றில் கொட்டியது பெரும் அதிர்ச்சி அளித்தது. அதனால், லாரியை சிறை பிடித்தோம்' என்றனர்.
விவசாயிகள் சங்க நிர்வாகி கணேசன் கூறுகையில், ஏற்கனவே இருகூர் பேரூராட்சி நொய்யல் ஆற்றில் குப்பை கொட்டியது. இதுகுறித்து கலெக்டரிடமும் மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்திடமும் புகார் அளித்தோம். உடனே அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால், சூலூர் பேரூராட்சி இப்படி தனது குப்பையை, இருகூர் பேரூராட்சியில் உள்ள நொய்யல் ஆற்றில் கொட்டி சுகாதாரத்தை கெடுக்க துணிந்திருக்காது. ஒரு வாரத்துக்குள் கொட்டிய குப்பையை அகற்றாவிட்டால், விவசாயிகளை திரட்டி போராட்டம் நடத்துவோம், என்றார்.
”நீர் நிலைகளில் குப்பை கழிவு கொட்டி மாசு படுத்துவது பொதுமக்கள் தான் என்று ஒரு பிம்பம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. கூர்ந்து கவனித்தால், உள்ளாட்சி நிர்வாகங்களே இந்த குற்றத்தில் பெரும் பங்கு வகிப்பது தெரிய வரும்” என்று சூழல் ஆர்வலர்கள் கூறினர்.