/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/திருச்செந்தில் கோட்டத்தில் நவ.15ல் சூரசம்ஹார விழா
ADDED : அக் 28, 2026 09:28 PM
அ நிறம் | அளவு
கோவை: ஈச்சனாரியில் உள்ள திருச்செந்தில் கோட்டம், கச்சியப்பர் மடாலய சாரிட்டபிள் டிரஸ்ட் 49ம் ஆண்டு மகா கந்த சஷ்டி சூரசம்ஹார பெருவிழாவை, நவ.15 மாலை 4 மணிக்கு நடத்துகிறது.
பேரூராதினம் சாந்தலிங்க மருதாசல அடிகளார் அருளாசி வழங்குகிறார். அமைச்சர் விக்னேஷ், முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணி, பொள்ளாச்சி எம்.பி.,ஈஸ்வரசாமி, லால்குடி எம்.எல்.ஏ.,லீமாரோஸ், துணைமேயர் வெற்றிசெல்வன், மாநகராட்சி தெற்கு மண்டல தலைவர் தனலட்சுமி, முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.க்கள் தாமோதரன், அன்பரசன், எட்டிமடை சண்முகம், கவுன்சிலர்கள் பங்கேற்கின்றனர்.