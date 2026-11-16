திருச்செந்தில் கோட்டத்தில் சூரசம்ஹாரம்

ADDED : நவ 15, 2026 09:54 PM
ஈச்சனாரி: ஈச்சனாரியிலுள்ள திருச்செந்தில் கோட்டத்தில் கந்த சஷ்டி விழா, கடந்த வாரம் துவங்கியது. இதையொட்டி பக்தர்கள் காப்பு கட்டி விரதம் இருந்தனர். நவ., 10 ல் விழா கொடியேற்றமும் 13ம் தேதி மாலை 108 திருவிளக்கு வழிபாடும் நடந்தது.
நேற்று முக்கிய நிகழ்வான சூரசம்ஹாரத்தை முன்னிட்டு, காலையில் சத்ருசம்ஹார வேள்வி நடந்தது. மாலை, சிங்க முகன், கஜ முகன், சூரபத்மன் உள்ளிட்ட நான்கு அசுரர்களை அழிக்கும் நிகழ்வு தத்ரூபமாக நடந்தது.
தொடர்ந்து பக்தர்கள் தங்கள் விரதத்தை முடித்தனர். திரளான பக்தர்கள் நிகழ்வை கண்டு, வழிபட்டனர்.
இன்று காலை, 10:00 மணிக்கு வள்ளி, தெய்வானை உடனமர் சுப்ரமணிய சுவாமிக்கு திருக்கல்யாணமும், தொடர்ந்து அன்னதானமும் நடக்கிறது. நாளை மதியம் மஞ்சள் நீராட்டுடன் விழா நிறைவடைகிறது. ஏற்பாடுகளை . சுந்தர்ராஜ், பரமேஸ்வரி, யுவராஜ், அண்ணாதுரை உள்ளிட்டோர் செய்துள்ளனர்.