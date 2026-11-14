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அனுவாவி சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் சூரசம்கார விழா
அனுவாவி சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் சூரசம்கார விழா
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 06:04 PM
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சின்னதடாகம்: பெரியதடாகத்தில் உள்ள அனுவாவி சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் சூரசம்ஹார கந்தசஷ்டி திருவிழா துவங்கியது.
விநாயகர் பூஜை, கங்கணம் கட்டுதல் ஆகிய நிகழ்ச்சிகள் நடந்தன. இம்மாதம் 10 முதல் 14ம் தேதி வரை காலை, 9:00 மணிக்கு விநாயகர் பூஜை, சத்ரு சம்ஹார ஹோமம், அபிஷேகம், அலங்கார பூஜை மற்றும் அன்னதானம் நடத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. நாளை காலை 9:00 மணிக்கு கந்த சஷ்டி, விநாயகர் பூஜை, சத்ரு சம்ஹார ஹோமம், அபிஷேகம், அலங்கார பூஜை, அன்னதானம் நடக்கிறது. மாலை 3:30 மணிக்கு சூரசம்ஹாரம் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது. 16ம் தேதி காலை 9:00 மணிக்கு திருக்கல்யாணம் நடக்கிறது.