நகர்ப்புற வாரியத்தில் வீடு கிடைப்பது சந்தேகம்: பரிசீலனை பணிகள் முடக்கம்
நகர்ப்புற வாரியத்தில் வீடு கிடைப்பது சந்தேகம்: பரிசீலனை பணிகள் முடக்கம்
UPDATED : நவ 10, 2026 09:29 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:24 AM
சென்னை: நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியத்தில் மனு கொடுத்த மக்களுக்கு வீடு கிடைக்குமா என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.
தமிழகத்தில் நகர்ப்புற ஏழை மக்களுக்கு வீடு, மனை வழங்க, நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் செயல்படுகிறது. ஆட்சேபகரமான பகுதிகளில் வசிப்போர் குறித்து கணக்கெடுப்பு நடத்தி, உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அளிக்கும் பரிந்துரை அடிப்படையில், வீடுகள் ஒதுக்கப்படுகின்றன.
இத்துடன், தலைமை செயலகத்தில் முதல்வரின் தனி பிரிவு, அமைச்சர்கள், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் அலுவலகங்களிலும் மக்கள், வீடு கேட்டு மனு கொடுக்கின்றனர். இந்த மனுக்கள், நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியத்துக்கு வருகின்றன.
இது மட்டுமல்லாது, நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய தலைமை அலுவலகத்திலும் மக்கள் வீடு கேட்டு மனு கொடுக்கின்றனர். இப்படி மனு கொடுத்தவர்களுக்கு வீடு ஒதுக்கீடு தொடர்பான எந்த தகவலும் வருவதில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
இது தொடர்பாக மனு கொடுத்தவர்கள் கூறியதாவது:
வாரியத்தில் வீடு கேட்டு கொடுத்த மனுக்கள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. அதன் அடுத்த கட்டமாக, மனுக்கள் மீதான பரிசீலனை செய்ய வேண்டிய பிரிவு அதிகாரிகள் அலட்சியம் காட்டுகின்றனர். தமிழகம் முழுதும் வாரியத்தில், 20,000 வீடு, மனைகள் இருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில், மனு கொடுத்தவர்களுக்கு அதை ஒதுக்கலாம். கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் கொடுத்த மனுக்களுக்கு பதில் வரவில்லை என்பதால், தற்போது மனு அளித்தோம். இப்போதும் அதே நிலை தொடர்வதால், மனு கொடுத்தவர்களுக்கு வீடு கிடைப்பதில் சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
பொது மக்கள் கொடுக்கும் மனுக்களை பதிவு செய்வதற்கு மட்டுமே, எங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படையில் பரிசீலனை முடித்து, வீடு ஒதுக்கீட்டுக்கான கோப்புகள் உருவாக்க, மேலதிகாரிகள் அனுமதி கிடைக்கவில்லை. நிர்வாக குழு கூட்டத்தில், இது குறித்து விரைவில் முடிவு எடுக்கப்படும். அதன்பின், ஒதுக்கீட்டு பணிகளை தொடங்குவோம். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.