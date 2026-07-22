மாணவர் தலைவர்கள் பதவியேற்பு விழா

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 08:31 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:01 PM
கோவை: நேரு சர்வதேசப் பள்ளியில் புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாணவ தலைவர்கள் பதவி ஏற்றுக்கொண்டனர். சிறப்பு விருந்தினர் மத்திய ரிசர்வ் காவல் படை- ஆர்.எ.எப்., துணைத் தளபதி சீனிவாசன், தலைமைத்துவம், தேசபக்தி, ஒழுக்கம் மற்றும் தேச சேவை பற்றி பேசி மாணவர்களுக்கு ஊக்கப்படுத்தினார்.
மாணவர் குழு பொறுப்பாளர்கள் தங்கள் பதக்கங்களை பெற்றுக்கொண்டு, அர்ப்பணிப்புடன் தங்கள் பணிகளை செய்ய, உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டனர். சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை இன்ஸ்பெக்டர் பேபி ஊக்கமளிக்கும் வகையில் பேசினார்.
பி.கே.தாஸ் நிகர்நிலைப் பல்கலையின் இணை வேந்தர் கிருஷ்ணகுமார், நேரு சர்வதேசப் பள்ளி தாளாளர் சைதன்யா, நேரு கல்வி நிறுவனங்களின் கல்வி பிரிவு செயல் இயக்குனர் நாகராஜா, நேரு சர்வதேசப் பள்ளி முதல்வர் சிவப்பிரகாஷ் பங்கேற்றனர்.