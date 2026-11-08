இனிப்பு, பலகாரத்தை சந்தோஷமா சாப்பிடலாம் இருக்கவே இருக்கு தீபாவளி லேகியம்
இனிப்பு, பலகாரத்தை சந்தோஷமா சாப்பிடலாம் இருக்கவே இருக்கு தீபாவளி லேகியம்
UPDATED : நவ 07, 2026 01:17 PM
ADDED : நவ 07, 2026 01:14 PM
தீபாவளி என்றாலே புத்தாடைகள், இனிப்புகள், பட்டாசுகள் என மகிழ்ச்சிக்குக் குறைவிருக்காது. இப்படி அனைவரும் இணைந்து கொண்டாடும் தீபாவளியில் உடல்நலத்திலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்கிறார், ஆயுர்வேத டாக்டர் தாரா ஜெயஸ்ரீ.
தீபாவளிக்குப் பலகாரங்களைத் தேர்வு செய்வதற்கு முன் சர்க்கரை நோயாளிகள், உடல் பருமன் உள்ளவர்களின் நலனையும் பார்க்க வேண்டும்.
இதற்கு, சிறுதானியங்களை வைத்து செய்யும் பலகாரங்களைச் செய்யலாம். இதில் நார்ச்சத்து இருப்பதால் ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்குகிறது.
வெல்லம், கருப்பட்டி, பனங்கற்கண்டு, பேரீச்சம்பழம், அத்திப்பழம் போன்ற பொருள்களைச் சர்க்கரைக்கு மாற்றாகப் பயன்படுத்தலாம். இனிப்புக்கு இனிப்பும் ஆச்சு, இரும்புச்சத்தும் கிடைக்கிறது என்கிறார் என்கிறார் டாக்டர் தாரா ஜெயஸ்ரீ.
இனிப்பு, பலகாரங்களை அதிகளவில் சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் வயிற்றுப்பிரச்னைகளுக்கு ‘தீபாவளி லேகியம்’ சாப்பிட அறிவுறுத்துகிறார் இவர்.
இது பற்றி அவர், ‘‘குழந்தைகள் பலகாரங்கள் சாப்பிட்டுவிட்டு உணவு உட்கொள்ள மாட்டார்கள். பண்டிகை உற்சாகத்தில் இது அவர்களுக்கு தெரியாது.
இதைச் சரிசெய்ய இருக்கிறது நமது முன்னோர்கள் தீபாவளி லேகியம் தயாரித்து தந்தார்கள். இதில் இருப்பவை திப்பிலி, சுக்கு, மிளகு, ஏலக்காய், ஜாதிபத்திரி, இலவங்கப்பட்டை. இவை அனைத்தையும் வெல்லம், நல்லெண்ணெய், சீரகம், ஓமம், தேன் சேர்த்துக் காய்ச்சி பதத்திற்கு வந்தவுடன் உருண்டைகளாக ஆக்க வேண்டும். இதை நெல்லிக்காய் அளவு எடுத்து, இனிப்புகள் சாப்பிட்ட பின் சாப்பிட்டால் ஜீரண பிரச்னைகள் வராது.
இதில் இருக்கும் சுக்கு – அஜீரணத்தைக் குறைக்கிறது. ஓமம் – வயிற்றில் இருக்கும் புழுக்களை அழிக்கிறது. இதுபோன்று இதில் இருக்கும் அனைத்துக்குமே ஒரு தனிச் சிறப்பு இருக்கிறது’’ என்கிறார்.