/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ ‘ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் பேக்ஸ்’ விற்பனை நிலையம் துவக்கம்
ADDED : ஆக 14, 2026 02:40 PM
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கோவை: ஸ்ரீ அன்னபூர்ணா தனது பிரத்யேக ‘ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் பேக்ஸ்’ விற்பனை நிலையத்தை சேரன் மாநகரில் திறந்துள்ளது. 2,200 சதுர அடி பரப்பளவு கொண்ட இக்கிளையை அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை இயக்குனர் டாக்டர் கல்பனா நேற்று திறந்துவைத்தார்.
ஸ்ரீ அன்னபூர்ணா குழுமத்தின் நிர்வாக இயக்குனர் சீனிவாசன், இணை நிர்வாக இயக்குனர் வெங்கடேஷ், தலைமை செயல் அதிகாரி ஜெகன் தாமோதரசாமி மற்றும் செயல் இயக்குனர் விவேக் சீனிவாசன், கார்த்தி ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.
முதல் விற்பனையை அன்னபூர்ணா குழுமத்தின் தலைவர் ராமசாமி தொடங்கிவைக்க, அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை தலைவர் டாக்டர் நரேந்திரன் பெற்றுக்கொண்டார். 100க்கும் மேற்பட்ட இனிப்பு வகைகள், 25க்கும் அதிகமான கார வகை பலகாரங்கள், 50க்கும் மேற்பட்ட பேக்கரி உணவு வகைகள் இடம்பெற்றுள்ளன.