‘ சின்தட்டிக்’ விளையாட்டு மைதானம் அமைக்க எதிர்பார்ப்பு! திறப்பு விழாவில் தடகள சங்கத்தினர் வலியுறுத்தல்
‘ சின்தட்டிக்’ விளையாட்டு மைதானம் அமைக்க எதிர்பார்ப்பு! திறப்பு விழாவில் தடகள சங்கத்தினர் வலியுறுத்தல்
ADDED : நவ 18, 2026 06:15 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சியில், நமக்கு நாமே திட்டத்தில் அமைக்கப்பட்ட விளையாட்டு அரங்கை, காணொலி வாயிலாக முதல்வர் திறந்து வைத்தார். இந்த விழாவில், ‘சின்தட்டிக்’ மைதானம் அமைக்கவும், திட்ட வடிவமைப்பை மாற்றி அமைக்க வேண்டுமென என, மக்கள் பிரதிநிதிகளிடம், பொள்ளாச்சி தடகள சங்கத்தினர் வலியுறுத்தினர்.
பொள்ளாச்சி கல்வி மாவட்டத்தில், 100க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகள், 20க்கும் மேற்பட்ட கல்லுாரிகளும் உள்ளன. பள்ளிகளில் மைதானம் போதிய பராமரிப்பின்றி உள்ளன. மாணவ, மாணவியருக்கு விளையாட்டுக்காகவும், அதை முறைப்படி பயிற்சி அளிக்க இடம் இல்லாததால், விளையாட்டு ஆர்வத்தை ஊக்கப்படுத்த முடிவதில்லை.
மாவட்ட, மாநில அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்கும் மாணவர்களுக்கு தொடர் பயிற்சி அளிப்பதிலும் சிக்கல் ஏற்படுகிறது. இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காண, ‘ஸ்டேடியம்’ அமைக்க வேண்டும் என விளையாட்டு வீரர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
இந்நிலையில், நகராட்சி ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் நமக்கு நாமே திட்டத்தின் கீழ், ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பில், மினி ஸ்டேடியம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டு விளையாட்டு அரங்கம் முதற்கட்டமாக அமைக்கப்பட்டது.
இந்த பணிகள் நிறைவடைந்த நிலையில், தமிழக முதல்வர் விஜய் காணொலி வாயிலாக நேற்று திறந்து வைத்தார். பொள்ளாச்சி எம்.பி., ஈஸ்வரசாமி, எம்.எல்.ஏ., நித்தியானந்தன், நகராட்சி தலைவர் சியாமளா முன்னிலை வகித்தனர். நகராட்சி கமிஷனர் வீரமுத்துக்குமார், பொறியாளர் நேரு, நகர் நல அலுவலர் தாமரைக்கண்ணன் மற்றும் நகராட்சி அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.
எம்.எல்.ஏ., பேசுகையில், ‘‘பொள்ளாச்சியில் வளர்ச்சிக்கான திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும். அரசை மட்டும் எதிர்பார்க்காமல் தன்னார்வலர்களை கொண்டு வளர்ச்சிக்கான செயல்பாடுகள் மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளேன்,’’ என்றார்.
எம்.பி., பேசுகையில், ‘‘பொள்ளாச்சியை தலைமையிடமாக கொண்டு மாவட்டம் உருவாக்க வேண்டும் என்பது அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. இதற்கான முயற்சியில் மக்கள் பிரதிநிதிகள் அரசுக்கு வலியுறுத்துவோம்,’’ என்றார்.
நகராட்சி தலைவர் பேசுகையில், ‘‘ஸ்டேடியம் அமைக்க வேண்டும் என்ற கனவில் முதல்படியாக விளையாட்டு அரங்கம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு ஸ்டேடியம் அமைக்கப்படும்; பொள்ளாச்சி மாணவர்களின் விளையாட்டு ஆர்வம் ஊக்குவிக்கப்படும்,’’ என்றார்.
பொள்ளாச்சி தடகள சங்கத்தினர் கூறியதாவது:
பொள்ளாச்சியில் அனைத்து உபகரணங்களுடன் ஒரு மினி ஸ்டேடியம் வேண்டும் என அரசிடம் வலியுறுத்தப்பட்டது. கடந்த, 2022ம் ஆண்டு மினி ஸ்டேடியம் பணி துவங்கியது. தற்போது, விளையாட்டு அரங்கம் அமைக்ககப்பட்டுள்ளது.
ஸ்டேடியம் அமைப்பதற்கான வரைபடத்தில், சில மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டும் என பலமுறை கோரிக்கை விடுத்தோம். 400 மீ., ஓடுதளத்தின் இருபுறமும், டென்னிஸ், கூடைப்பந்து, பூபந்து விளையாட்டுக்கு இடம் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதனால், பொதுமக்கள் நடைபயிற்சி செய்ய முடியாமல் போய்விடும்.
மேலும், தடகள விளையாட்டுகள் விளையாட முடியாத நிலை ஏற்படும். எனவே, விட்டுப்போன விளையாட்டுக்களை சேர்க்க வேண்டும். கூடைப்பந்து, டென்னிஸ், பூப்பந்து போன்றவற்றை மேல்மைதானத்தில் அமைக்க வேண்டும்.
ஓடுதளத்துக்கு இடையூறாக அமைந்திருக்கும் மின்கம்பங்களை மாற்றி அமைக்க வேண்டும். மேலும், சின்தட்டிக் மைதானம் தடகளத்துக்காக அமைத்து கொடுக்க வேண்டும். அப்போது தான் வீரர்களை தயார் செய்து அனுப்ப முடியும். அதற்கான முயற்சிகளை அரசுக்கு வலியுறுத்த வேண்டும், என மக்கள் பிரதிநிதிகளிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளோம். நகராட்சியில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி அரசுக்கு தெரிவித்தால் பயனாக இருக்கும்.
இவ்வாறு, கூறினர்.