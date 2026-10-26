/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/எஸ்.என்.எம்.வி.கல்லுாரியில் டேக்வோண்டோ போட்டி
ADDED : அக் 25, 2026 08:15 PM
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கோவை: ஸ்ரீ நேரு மஹா வித்யாலயா கலை, அறிவியல் கல்லுாரியில், பாரதியார் பல்கலை அளவிலான கல்லுாரிகளுக்கு இடையேயான, டேக்வோண்டோ சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் நடந்தன.
ஆண்களுக்கான போட்டியில் பி.எஸ்.ஜி. கலை, அறிவியல் கல்லுாரி முதலிடத்தையும், எஸ்.என்.எம்.வி. கல்லுாரி இரண்டாமிடத்தையும், ஸ்ரீ சரஸ்வதி தியாகராஜா கல்லுாரி மூன்றாமிடத்தையும், கொங்குநாடு கல்லுாரி நான்காமிடத்தையும் பிடித்தன.
பெண்களுக்கான போட்டியில் பி.எஸ்.ஜி. கல்லுாரி முதலிடமும், நிர்மலா மகளிர் கல்லுாரி இரண்டாமிடமும், ஏ.வி.பி., கல்லுாரி முன்றாமிடமும், எஸ்.என்.எம்.வி., கல்லுாரி நான்காமிடமும் பெற்றுள்ளன.
கல்லுாரி முதல்வர் சுப்பிரமணி வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவியருக்கும் பங்கேற்றவர்களுக்கும் பாராட்டினார்.